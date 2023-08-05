Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Peter Schmeichel Kenang Kejadian Gempa Bumi saat Kunjungi Indonesia

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |06:02 WIB
Peter Schmeichel Kenang Kejadian Gempa Bumi saat Kunjungi Indonesia
Peter Schmeichel kenang gempa bumi saat kunjungi Indonesia/Foto: MPI
LEGENDA Manchester United, Peter Schmeichel, kembali datang ke Indonesia untuk melakukan serangkaian agenda. Ternyata, dia memiliki kenangan soal gempa bumi di Tanah Air yang tidak terlupakan.

Nama Peter Schmeichel tentu tidak asing bagi fans Manchester United. Dia dikenal sebagai salah satu kiper top dalam sejarah Setan Merah dan Timnas Denmark. Peter Schmeichel pernah membantu The Red Devils meraih lima gelar Liga Inggris.

 Peter Schmeichel

Kini, Peter Schmeichel tengah berada di Jakarta. Mantan penjaga gawang top dunia itu hadir di Indonesia untuk memenuhi undangan dari Vidio. Kehadirannya pun disambut antusias oleh suporter Manchester United di Tanah Air.

Usut punya usut, ini bukanlah pertama kalinya Schmeichel berkunjung ke Indonesia. Dia pernah menghadiri suatu acara di Tanah Air pada masa lalu. Menariknya, gempa terjadi ketika acara tersebut tengah berlangsung. Pengalaman itu tidak dilupakan oleh Schmeichel.

“Terakhir kali saya ke sini, saya menghadiri sebuah acara. Lalu, gempa bumi terjadi ketika acara berlangsung,” ujar Peter Schmeichel dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (4/8/2023).

