Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Agenda Timnas Indonesia Padat hingga Akhir Tahun, Shin Tae-yong: Harus Dijalani dengan Baik

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |05:33 WIB
Agenda Timnas Indonesia Padat hingga Akhir Tahun, Shin Tae-yong: Harus Dijalani dengan Baik
Shin Tae-yong/Foto: PSSI
A
A
A

SHIN Tae-yong akan menjalani agenda cukup padat hingga akhir tahun ini saat memimpin Timnas Indonesia senior maupun U-23. Dia mengatakan harus menjalani rutinitas itu meski melelahkan.

Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat ini juru taktik asal Korea Selatan itu akan memimpin Timnas Indonesia U-23 saat berlaga di Piala AFF U-23 2023. Gelaran tersebut akan dilangsungkan pada 17-26 Agustus 2023 di Thailand.

 Shin Tae-yong

Tak lama setelah itu, Shin Tae Yong akan mengalihkan fokusnya ke Timnas Indonesia senior. Pada September nanti, mereka akan melakoni laga FIFA Match Day antara 4-12 September mendatang.

"Memang dalam periode FIFA Match Day, kita harus melakukan pertandingan. Mau tidak mau harus diadakan pertandingan," ungkap Shin Tae Yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (4/8/2023).

 BACA JUGA:

"Saya pastinya capek, tetapi ya tetap akan menjalani dengan baik," tegasnya.

Adapun pada FIFA Match Day September nanti, Timnas Indonesia hanya akan melakoni satu laga. Biasanya, setiap negara menggelar dua pertandingan uji coba pada kesempatan itu, tetapi PSSI memutuskan untuk bulan itu hanya akan ada satu laga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183564/frank_van_kempen_dipecat_duluan_sebelum_sempat_melatih_timnas_indonesia_u_20-fy5t_large.jpg
Frank van Kempen Sedih Dipecat Sebelum Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645481/timnas-indonesia-u22-menanti-kedatangan-marselino-ferdinan-hgj.webp
Timnas Indonesia U-22 Menanti Kedatangan Marselino Ferdinan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/12/25/jorge_lorenzo.jpg
Jorge Lorenzo Kembali ke MotoGP? Sang Legenda Siap Dampingi Maverick Vinales di Proyek Besar KTM 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement