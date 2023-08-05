Agenda Timnas Indonesia Padat hingga Akhir Tahun, Shin Tae-yong: Harus Dijalani dengan Baik

SHIN Tae-yong akan menjalani agenda cukup padat hingga akhir tahun ini saat memimpin Timnas Indonesia senior maupun U-23. Dia mengatakan harus menjalani rutinitas itu meski melelahkan.

Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat ini juru taktik asal Korea Selatan itu akan memimpin Timnas Indonesia U-23 saat berlaga di Piala AFF U-23 2023. Gelaran tersebut akan dilangsungkan pada 17-26 Agustus 2023 di Thailand.

Tak lama setelah itu, Shin Tae Yong akan mengalihkan fokusnya ke Timnas Indonesia senior. Pada September nanti, mereka akan melakoni laga FIFA Match Day antara 4-12 September mendatang.

"Memang dalam periode FIFA Match Day, kita harus melakukan pertandingan. Mau tidak mau harus diadakan pertandingan," ungkap Shin Tae Yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (4/8/2023).

"Saya pastinya capek, tetapi ya tetap akan menjalani dengan baik," tegasnya.

Adapun pada FIFA Match Day September nanti, Timnas Indonesia hanya akan melakoni satu laga. Biasanya, setiap negara menggelar dua pertandingan uji coba pada kesempatan itu, tetapi PSSI memutuskan untuk bulan itu hanya akan ada satu laga.