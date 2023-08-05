Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Laskar Antasari Benamkan Singo Edan di Dasar Klasemen

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:47 WIB
Hasil Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Laskar Antasari Benamkan Singo Edan di Dasar Klasemen
Barito Putera menang telak 4-0 atas Arema FC di pekan keenam Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)
A
A
A

GIANYAR - Hasil pertandingan Arema FC vs Barito Putera di pekan keenam Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laskar Antasari sukses membantai Singo Edan 4-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (5/8/2023) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Mencoba mencari kemenangan perdana musim ini, Arema FC langsung mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal. Sayangnya, serangan-serangan yang dibangun Singo Edan masih buntu. Kokohnya lini belakang Barito Putera menjadi penyebab.

Gustavo Tocantins melesakkan dua gol buat Barito Putera ke gawang Arema FC di babak pertama (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)

Petaka terjadi ketika sebuah serangan balik Barito yang dimotori oleh Gustavo Tocantins membuat lini pertahanan Arema goyah. Akibatnya, Charles Almeida melakukan pelanggaran di kotak penalti. Eksekusi penalti Tocantins sukses mengubah skor menjadi 1-0 di menit ke-13.

Mencoba membalas, serangan-serangan Arema malah terkesan monoton. Sebaliknya, Barito kembali menambah kedudukan melalui serangan balik di menit 24. Kerja sama 1-2 dengan Bagas Kaffi mampu dituntaskan Murilo Mendes unguk mengubah kedudukan menjadi 2-0.

Sadar tertinggal dua gol, Joko mencoba mengubah strategi dengan memasukkan Dedik Setiawan menit 36. Namun, perubahan itu justru menciptakan lubang di lini pertahanan. Tocantins mencetak gol keduanya di menit ke-38 untuk membawa tim tamu memimpin 3-0.

Di menit 44, Tocantins hampir menggenapkan hattrick, andai Julian Schwarzer tak sigap menepis peluang tersebut. Skor 3-0 tetap bertahan hingga laga memasuki turun minum.

Halaman:
1 2
      
