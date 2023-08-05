Jelang Persis Solo vs Persib Bandung, Bojan Hodak Pelajari Kekuatan Laskar Sambernyawa

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mulai mempelajari kekuatan Persis Solo yang akan dihadapi di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Dia bahkan melahap hingga 3-4 video pertandingan terakhir Laskar Sambernyawa guna membedah lawan.

Laga Persis Solo vs Persib Bandung itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa 8 Agustus 2023 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Mepetnya waktu persiapan, memaksa Hodak bekerja keras mengungkap kelemahan serta kekuatan Alexis Messidoro dan kawan-kawan.

"Hari ini saya menyaksikan 3-4 pertandingan mereka untuk melakukan persiapan, mereka akan bermain di kandang dan mereka adalah tim kuat," kata Hodak usai memimpin latihan di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Sabtu (5/8/2023).

Pelatih asal Kroasia itu mengaku sudah mengetahui beberapa pemain Persis, terutama Fernando Rodriguez Ortega. Sebab, kedua sosok itu sempat berkiprah di Malaysia.

BACA JUGA: Bojan Hodak Ingin Bawa Asisten Pelatih Baru di Persib Bandung

"Jadi untuk Persis Solo, memang saya hanya tahu striker-nya. Untuk sisanya, saya akan memantaunya setelah melihat video laga terbaru mereka dan setelah itu baru kami bersiap untuk laga berikutnya," tegas eks pelatih PSM Makassar tersebut.

Hodak memastikan akan mempersiapkan timnya dengan sebaik-baiknya. Dia menitikberatkan latihan pada finishing mengingat Persib tak bisa memanfaatkan 3-4 peluang gol saat melawan Bali United di pekan keenam.