LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Ingin Bawa Asisten Pelatih Baru di Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |14:38 WIB
Bojan Hodak Ingin Bawa Asisten Pelatih Baru di Persib Bandung
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (FOTO: Twitter Persib Bandung).
BANDUNG - Bojan Hodak membuka peluang memboyong asisten baru Persib Bandung. Hal itu dibutuhkan Bojan Hodak selama menangani Maung Bandung di Liga 1 2023-2024.

Namun, pelatih asal Kroasia ini mengaku tidak mau terburu-buru untuk bisa memboyong asisten barunya. Pasalnya Bojan Hodak memang masih ingin melihat situasi terkini Persib Bandung.

Bojan Hodak

"Kesepakatan saya dengan klub adalah pertama-tama saya akan melihat dulu situasi di klub. Lalu saya diperbolehkan untuk membawa asisten jika dibutuhkan," kata Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (5/8/2023).

Dengan alasan itu, Bojan Hodak memastikan akan melihat dulu situasi sebelum merekrut asisten baru. Baru setelah itu diambil keputusan buat boyong asisten pelatih.

Tak seperti Luis Milla, Bojan Hodak tak akan membawa banyak asisten pelatih. Kemungkinan jumlahnya sekitar satu hingga dua orang.

"Pelatih yang sebelumnya (Luis Milla) membawa tiga (asisten), saya merasa tidak perlu membawa tiga, tapi cukup satu sampai dua karena Yaya (pelatih fisik Persib) sudah ada di sini. Mungkin akan ada perubahan tetapi kita lihat nanti," tegasnya.

