Borneo FC Ditahan RANS Nusantara, Pieter Huistra: Kurang Beruntung!

SAMARINDA - Borneo FC Samarinda harus puas bermain 1-1 dengan RANS Nusantara FC pada pekan keenam Liga 1 2023-2024. Menurut pelatih Pieter Huistra, anak asuhnya kurang beruntung pada laga tersebut.

Ya, Borneo gagal mengamankan poin penuh saat menjamu RANS di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat 5 Agustus 2023 sore WIB. Pesut Etam harus puas hanya menuai satu poin pada pekan keenam Liga 1 2023-2024.

Sejatinya, Borneo sudah unggul lebih dulu lewat gol Leo Guntara di menit ke-23. Namun, gawang Nadeo Argawinata harus kecolongan lewat gol yang dicetak Evandro Brandao (83’).

Menanggapi hasil kurang memuaskan itu, Huistra menyebut anak asuhnya tak siap dengan intensitas tinggi pertandingan. Para pemain Borneo FC tidak bisa mengantisipasi perubahan skema permainan yang diterapkan lawan di babak kedua.

“Sebelum pertandingan kita sudah tahu permainan lawan. Pertandingan mulai tapi kita tidak bisa mencari ruang dan sebelum babak pertama selesai kita baru bisa mencari ruang dan lebih baik mencetak gol juga,” ucap Huistra, dilansir dari situs resmi LIB, Sabtu (5/8/2023).

“Mungkin situasi kurang beruntung untuk kita. Di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan dan ini berat untuk kita sampai kebobolan,” lanjut pria asal Belanda itu.