Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Ditahan RANS Nusantara, Pieter Huistra: Kurang Beruntung!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |14:16 WIB
Borneo FC Ditahan RANS Nusantara, Pieter Huistra: Kurang Beruntung!
Borneo FC kurang beruntung saat ditahan RANS Nusantara 1-1 (Foto: Instagram/@borneofc.id)
A
A
A

SAMARINDA - Borneo FC Samarinda harus puas bermain 1-1 dengan RANS Nusantara FC pada pekan keenam Liga 1 2023-2024. Menurut pelatih Pieter Huistra, anak asuhnya kurang beruntung pada laga tersebut.

Ya, Borneo gagal mengamankan poin penuh saat menjamu RANS di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat 5 Agustus 2023 sore WIB. Pesut Etam harus puas hanya menuai satu poin pada pekan keenam Liga 1 2023-2024.

Borneo FC ditahan RANS Nusantara 1-1 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Sejatinya, Borneo sudah unggul lebih dulu lewat gol Leo Guntara di menit ke-23. Namun, gawang Nadeo Argawinata harus kecolongan lewat gol yang dicetak Evandro Brandao (83’).

Menanggapi hasil kurang memuaskan itu, Huistra menyebut anak asuhnya tak siap dengan intensitas tinggi pertandingan. Para pemain Borneo FC tidak bisa mengantisipasi perubahan skema permainan yang diterapkan lawan di babak kedua.

“Sebelum pertandingan kita sudah tahu permainan lawan. Pertandingan mulai tapi kita tidak bisa mencari ruang dan sebelum babak pertama selesai kita baru bisa mencari ruang dan lebih baik mencetak gol juga,” ucap Huistra, dilansir dari situs resmi LIB, Sabtu (5/8/2023).

“Mungkin situasi kurang beruntung untuk kita. Di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan dan ini berat untuk kita sampai kebobolan,” lanjut pria asal Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645795/7-pencetak-gol-terbanyak-di-awal-musim-sejak-tahun-2000-messi-tak-terbendung-qyw.webp
7 Pencetak Gol Terbanyak di Awal Musim Sejak Tahun 2000: Messi Tak Terbendung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Hasil Australian Open 2025: Apriyani/Fadia dan Putri KW Tembus 16 Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement