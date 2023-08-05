Hancurkan PSS Sleman, Thomas Doll Puas Persija Jakarta Buktikan Tak Hanya Jago Kandang

SLEMAN - Pelatih Thomas Doll puas Persija Jakarta mampu hancurkan PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Bertanding di Stadion Maguwoharjo, Persija Jakarta bungkam PSS Sleman 3-1 pada Jumat 4 Agustus 2023.

Adapun gol Persija dicetak Hanif Sjahbandi (16’), Firza Andika (24’) dan Ryo Matsumura (52’). Sementara PSS Sleman memperkecil ketertinggalan lewat gol Jonathan Bustos (72’).

Usai laga, Thomas Doll sangat puas dengan performa anak asuhnya. Arsitek asal Jerman itu menyebut pemainnya sukses menerapkan gaya bermain yang diinginkannya di laga tersebut

"Kami 100 persen pantas memenangkan pertandingan pada hari ini, tim saya melakukan permainan yang sangat-sangat baik. Saya sangat bangga pada mereka (pemain)," kata Doll pada konferensi pers usai laga, Jumat (4/8/2023)

"Karena kami sebelumnya bermain fantastis pada babak pertama menghadapi Persebaya dan sekarang kami bisa menerapkan gaya permainan kami di laga tandang," ucapnya menambahkan.

Thomas Doll juga puas Persija Jakarta membuktikan tak hanya jago kandang saja. Persija Jakarta kini bisa buktikan ke semua orang bisa menang tandang juga.