Kalah 1-3, Pelatih PSS Sleman Akui Persija Jakarta Main Lebih Bagus

SLEMAN - Pelatih PSS Sleman, Marian Mihail, menerima dengan lapang dada kekalahan 1-3 dari Persija Jakarta di pekan keenam Liga 1 2023-2024. Menurutnya, Macan Kemayoran bermain lebih bagus pada Jumat 4 Agustus 2023 malam WIB.

Laga PSS Sleman vs Persija Jakarta itu berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta. Berlaga di kandang sendiri, Super Elja kembali gagal meraih kemenangan.

Tiga gol Persija dihasilkan lewat tandukan Hanif Sjahbandi (17'), tendangan keras Firza Andika (24’), dan Ryo Matsumura (53’). Sementara itu, satu gol PSS disarangkan Jonathan Bustos di menit ke-72.

Mihail pun kecewa dengan kekalahan yang diderita PSS di kandang sendiri. Namun di satu sisi, dia juga mengakui Persija bermain sangat baik khususnya di babak pertama.

“Ketika kita kalah di laga kandang, tidak banyak yang bisa dikatakan. Tapi kita bisa lihat, ini adalah game yang bagus. Persija tampil lebih baik dari PSS, khususnya di babak pertama,” kata Mihail, dilansir dari situs resmi LIB, Sabtu (5/8/2023).

“Mereka bisa mencetak gol. Dan di babak kedua, kami melakukan tiga pergantian pemain di awal. Kami coba untuk kembali ke permainan dan berhasil cetak satu gol,” imbuh pelatih asal Rumania itu.