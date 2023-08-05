Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Start di Liga 1 2023-2024 Apik, Dewa United Targetkan Finis 4 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |10:54 WIB
Start di Liga 1 2023-2024 Apik, Dewa United Targetkan Finis 4 Besar
Jan Olde Riekerink ingin Dewa United finis di empat besar (Foto: Dewa United FC)
A
A
A

TANGERANG - Dewa United FC menjalani start apik di Liga 1 2023-2024. Sang pelatih, Jan Olde Riekerink, langsung menargetkan finis di empat besar klasemen akhir musim reguler demi bermain di Championship Series.

Musim lalu, Dewa United menempati posisi ke-17 klasemen Liga 1 dengan hanya mencatatkan delapan kemenangan. The Tangsel Warriors diselamatkan tidak adanya degradasi dan promosi di Liga 1 2022-2023.

Laga Dewa United vs Persis Solo berlangsung sengit (Foto: Instagram/@persisofficial)

Meraih hasil kurang apik pada musim lalu, Dewa langsung tancap gas pada awal musim ini. Saat ini, mereka menduduki peringkat kedua dengan torehan 11 poin dari hasil tiga kemenangan, dua seri, dan satu kali kalah, dari enam laga.

Riekerink mengakui timnya memiliki ambisi tersendiri. Walau begitu, performa Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan disebutnya akan mengalami naik turun seiring berjalannya kompetisi. Namun, dia menargetkan untuk finis di empat besar.

"Kami memiliki ambisi. Kami adalah tim yang baru dan masih membangun, bersama dengan divisi e-sports dan juga basket, klub ini sedang berkembang. Tentunya performa kami akan naik turun," tutur Riekerink di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat 4 Agustus 2023.

"Di Liga 1 musim ini, jika finis di posisi empat besar, bisa melaju ke babak playoff. Saya dan para pemain ingin ke playoff," tegas pria asal Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645469/media-inggris-bikin-ulasan-jelek-soal-gol-rizky-ridho-membosankan-rgp.webp
Media Inggris Bikin Ulasan Jelek Soal Gol Rizky Ridho: Membosankan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/timnas_curacao_1.jpg
Timnas Curacao: Dulu Dihajar Timnas Indonesia, Kini Lolos Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement