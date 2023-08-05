Start di Liga 1 2023-2024 Apik, Dewa United Targetkan Finis 4 Besar

TANGERANG - Dewa United FC menjalani start apik di Liga 1 2023-2024. Sang pelatih, Jan Olde Riekerink, langsung menargetkan finis di empat besar klasemen akhir musim reguler demi bermain di Championship Series.

Musim lalu, Dewa United menempati posisi ke-17 klasemen Liga 1 dengan hanya mencatatkan delapan kemenangan. The Tangsel Warriors diselamatkan tidak adanya degradasi dan promosi di Liga 1 2022-2023.

Meraih hasil kurang apik pada musim lalu, Dewa langsung tancap gas pada awal musim ini. Saat ini, mereka menduduki peringkat kedua dengan torehan 11 poin dari hasil tiga kemenangan, dua seri, dan satu kali kalah, dari enam laga.

Riekerink mengakui timnya memiliki ambisi tersendiri. Walau begitu, performa Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan disebutnya akan mengalami naik turun seiring berjalannya kompetisi. Namun, dia menargetkan untuk finis di empat besar.

"Kami memiliki ambisi. Kami adalah tim yang baru dan masih membangun, bersama dengan divisi e-sports dan juga basket, klub ini sedang berkembang. Tentunya performa kami akan naik turun," tutur Riekerink di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat 4 Agustus 2023.

"Di Liga 1 musim ini, jika finis di posisi empat besar, bisa melaju ke babak playoff. Saya dan para pemain ingin ke playoff," tegas pria asal Belanda itu.