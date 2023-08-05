Suporter Serbu Lapangan Usai Laga PSS vs Persija, Exco PSSI: Siapa yang Tanggung Jawab?

JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, merespons aksi invasi lapangan yang terjadi usai laga PSS Sleman vs Persija Jakarta. Dia mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas aksi tersebut.

PSS Sleman ditaklukkan Persija Jakarta 1-3 di Stadion Maguwoharjo, DI Yogyakarta, Jumat 4 Agustus 2023 malam WIB. Kekalahan ini membuat Super Elang Jawa belum meraih kemenangan di lima laga terakhirnya di Liga 1 2023-2024.

Seusai pertandingan, sejumlah oknum suporter turun langsung ke lapangan untuk menyerbu bangku cadangan PSS Sleman. Dalam sebuah video tayangan ulang, ada oknum yang mencabut bendera tendangan penjuru.

Aksi tersebut bisa kembali mencoreng dunia suporter sepakbola Indonesia. Pasalnya, insiden para suporter yang turun ke lapangan ini mirip sebelum kejadian tragedi Kanjuruhan, yang memakan ratusan korban jiwa usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, 1 Oktober 2022.

Insiden turunnya oknum suporter ke lapangan ini ikut disoroti oleh Arya. Pria yang juga Stafsus Menteri BUMN itu mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab terhadap kejadian itu.

“Ini siapa yang harus tanggung jawab?,” tulis Arya dalam akun Instagram pribadinya (@arya.m.sinulingga), dikutip pada Sabtu (5/8/2023).