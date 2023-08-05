Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Diistirahatkan Manajemen Persebaya Surabaya, Aji Santoso Terima dengan Lapang Dada

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |10:27 WIB
Aji Santoso diistirahatkan Persebaya Surabaya/Foto: MPI
PERSEBAYA Surabaya menelan kekalahan di pekan keenam Liga 1 musim 2023 - 2024 atas tamunya Persikabo 1973. Dua gol dari Jose Varela dan Rizki Hidayat mengubur impian Persebaya untuk mentas usai rentetan hasil buruk di lima laga sebelumnya.

Aji Santoso, pelatih Persebaya Surabaya beralasan kekalahan yang diterima timnya karena ia terpaksa menurunkan komposisi darurat. Pasalnya beberapa pemain absen karena cedera, sehingga ia harus bereksperimen.

 Aji Santoso

"Yang jelas hari ini kami kalah 1-2 dari Persikabo, tetapi saya tetap mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain saya. Dengan situasi yang sulit, artinya ada beberapa pemain yang tidak bisa main, kami tadi memang memakai komposisi darurat," ucap Aji Santoso, sesuai pertandingan pada Jumat petang (4/8/2023).

Pelatih kelahiran Malang ini pun siap bertanggungjawab 100 persen atas kekalahan yang diterima Bajul Ijo. Baginya ia patut disalahkan atas kekalahan ini dan meminta suporter jangan menyalahkan satu pemain pun.

 BACA JUGA:

“Saya tidak mau excuse, ini tanggung jawab 100 persen ada di saya, saya tetap mengapresiasi pemain saya.Biar cepat selesai, ini kesalahan ada di saya bukan yang lain tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, toh ini tanggung jawab saya," ucap Aji

Pasca hasil buruk di lima laga yang diraih Persebaya pun manajemen memutuskan untuk mengistirahatkan Aji. Sang pelatih kelahiran Kepanjen, Malang ini digantikan sementara oleh Uston Nawawi yang akan memimpin tim untuk laga melawan Bhayangkara FC.

