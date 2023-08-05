Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Raih Kemenangan meski Tanpa Striker Murni, Thomas Doll Senang

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |08:00 WIB
Persija Jakarta Raih Kemenangan meski Tanpa Striker Murni, Thomas Doll Senang
Thomas Doll/Foto: Twitter
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta, Thomas Doll mengungkapkan rasa senangnya usai Persija Jakarta meraih kemenangan meski tanpa striker murni. Doll menuturkan, kekompakan tim dan rasa tanggung jawab untuk mencetak gol menjadi faktor utama kemenangan itu.

Persija Jakarta berhasil mengalahkan PSS Sleman 3-1 di pekan keenam Liga 1 2023-2024. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada Jumat (4/8/2023) malam WIB.

 Persija Jakarta

Tampil tanpa penyerang murni, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mampu mencetak tiga gol via Hanif Sjahbandi (16’), Firza Andika (24’), dan Ryo Matsumura (52’). Sementara, PSS Sleman hanya mampu membalas satu gol lewat Jonathan Bustos (72’).

Usai pertandingan, Doll merasa senang dengan kekompakan para pemain Persija. Kendati tanpa kehadiran striker, pelatih asal Jerman itu menilai pasukannya mampu menunjukkan tanggung jawab untuk mencetak gol.

 BACA JUGA:

“Seperti yang katakan sebelum pertandingan dan juga pekan lalu. Kami memiliki banyak pemain yang bisa mencetak gol, menurut saya hari ini Hanif mencetak gol yang fantastis, Firza mencetak gol, sekarang kami memiliki banyak pemain di tim, itulah mengapa penting pemain memiliki tanggung jawab dan tidak hanya striker, itu lah mengapa saya senang,” kata Doll kepada awak media di Yogyakarta, Jumat (4/8/2023) kemarin.

Walau demikian, Doll mengatakan masih tetap membutuhkan sosok striker untuk kesempurnaan dalam permainan. Sosok Marko Simic yang ditunggu-tunggu diperkirakan akan kembali dengan tim pada pekan ketujuh Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
