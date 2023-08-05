Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Susul Christian Pulisic Gabung AC Milan, Yunus Musah Senang Bukan Main

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |17:43 WIB
Susul Christian Pulisic Gabung AC Milan, Yunus Musah Senang Bukan Main
Yunus Musah baru gabung AC Milan (FOTO: Football Italia).
MILAN – Yunus Musah senang bisa menyusul Christian Pulisic gabung AC Milan. Yunus Musah mengaku sudah berbicara dengan Christian Pulisic sebelum bergabung dengan AC Milan.

Sebagaimana diketahui, Yunus Musah baru saja didatangkan AC Milan dari Valencia. Pemain berpaspor Amerika Serikat itu diboyong dengan mahar 20 juta euro atau sekira Rp334 miliar dengan dikontrak hingga Juni 2028.

Christian Pulisic

Yunus Musah merupakan pemain Amerika Serikat kedua yang bergabung dengan Rossoneri pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, AC Milan sudah merekrut Christian Pulisic dari Chelsea.

Menyusul langkah kompatriotnya, Yunus Musah sangat senang bisa gabung AC Milan. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu mengatakan keputusannya bergabung juga dipengaruhi oleh pembicaraan dengan Christian Pulisic.

“Saya sangat senang. Wajah saya sakit karena terlalu banyak tersenyum hari ini,” kata Musah dilansir dari Football Italia, Sabtu (5/8/2023).

