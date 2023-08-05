Robert Lewandowski Ternyata yang Rayu Ilkay Gundogan untuk Gabung Barcelona

ROBERT Lewandowski terungkap berperan besar dalam proses pindahnya Ilkay Gundogan ke Barcelona. Lewandowski mengungkapkan, dia membantu Barcelona untuk merayu mantan bintang Manchester City itu agar cepat bergabung dengan klub.

Seperti diketahui, Gundogan baru saja bergabung dengan Blaugrana -julukan Barcelona- pada bursa transfer musim panas 2023. Pemain berpaspor Jerman itu direkrut secara gratis setelah kontraknya habis di Manchester City.

Gundogan pun menandatangani masa bakti selama dua tahun di Barcelona. Belakangan ini, terungkap peran besar Lewandowski terhadap transfer penting itu. Pemain asal Polandia itu ternyata ikut membujuk Gundogan untuk pindah ke Barcelona.

Berbekal pengalaman menjadi rekan setim saat masih berseragam Borussia Dortmund, Lewandowski memberanikan diri untuk merayu Gundogan. Pemain berusia 34 tahun itu berbicara kepada Gundogan soal keuntungan bergabung dengan Blaugrana.

“Sebelum dia (Ilkay Gundogan) bergabung dengan Barcelona, saya berbicara dengannya dan mengatakan yang sebenarnya,” kata Lewandowski dilansir dari Barca Blaugranes, Sabtu (5/8/2023).

“Saya pikir dia melihat segalanya dan saya telah mengenalnya selama bertahun-tahun sejak kami bersama di Dortmund sembilan atau 10 tahun lalu. Saya mengatakan kepadanya: 'Ilka, jika Anda bergabung dengan kami, Anda akan melihat seberapa besar sebenarnya klub ini di seluruh dunia.' Ini bukan hanya sebuah klub, ini juga atmosfernya, rekan tim kami sangat ramah dan orang-orang di Barcelona sangat ramah dan memberi kami dukungan yang luar biasa,” sambungnya.