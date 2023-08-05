Manchester United Resmi Daratkan Rasmus Hojlund, Gelontorkan Dana Capai Rp1,4 Triliun!

MANCHESTER United resmi daratkan Rasmus Hojlund. Dana besar pun digelontorkan Man United untuk mendatangkan Hojlund, yakni mencapai Rp1,4 triliun.

Kabar kedatangan Rasmis Hojlund disampaikan Manchester United secara resmi di laman resminya pada Sabtu (5/8/2023) malam WIB. Striker asal Denmark ini direkrut dari Atalanta.

“Rasmus Hojlund telah bergabung dengan Manchester United dengan kontrak hingga Juni 2028, dengan opsi tahun lebih lanjut,” tulis Manchester United di laman resminya.

“Pada usia hanya 20 tahun, sang striker telah mencetak 27 gol dalam 87 penampilannya di level klub, termasuk 10 gol di Italia untuk Atalanta pada musim lalu. Sudah bermain di timnas senior, Hojlund telah mencetak enam gol dalam enam penampilannya untuk Denmark,” lanjutnya.

Ya, Rasmus Hojlund memang sudah bersinar kala membela Atalanta pada musim lalu. Di Atalanta, dia total bermain di 34 laga dalam berbagai kompetisi dan berhasil membukukan 10 gol dan 4 assist.

Kontribusinya telah membantu Atalanta finis di lima besar Liga Italia 2022-2023. Mereka total meraih 64 poin, hasil dari 19 kemenangan, 7 imbang, dan 12 kekalahan.