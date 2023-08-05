Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Resmi Datangkan Josko Gvardiol, Dikontrak hingga Akhir Juni 2028

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |17:54 WIB
Manchester City Resmi Datangkan Josko Gvardiol, Dikontrak hingga Akhir Juni 2028
Josko Gvardiol resmi gabung Manchester City. (Foto: Instagram/mancity)
A
A
A

MANCHESTERManchester City berhasil mendatangkan Josko Gvardiol dari RB Leipzig di bursa transfer musim panas 2023. Ia pun dikontrak dengan durasi lima tahun alias sampai akhir Juni 2028.

Menurut laporan yang beredar, The Citizens -julukan Manchester City- memboyong Gvardiol dari dari RB Leipzig seharga 77 juta Pounds atau sekira Rp 1,4 triliun. Pemain itu terikat kontrak bersama tim barunya sampai 2028.

Kini Gvardiol mengatakan sudah tidak sabar menjalani berbagai instruksi sang pelatih Josep Guardiola bersama di Man City. Hal itu menandakan dia begitu antusias memulai perjalanan baru dalam kariernya.

Josko Gvardiol resmi gabung Man City

“Saya selalu bermimpi suatu hari bermain di Inggris dan melakukannya sekarang dengan Manchester City. Ini adalah kehormatan nyata bagi saya," kata Josko dilansir dari laman Manchester City, Sabtu (5/8/2023).

Pemain berposisi bek itu mengatakan akan berusaha membawa timnya setangguh seperti musim lalu. Karena itu, dia akan bekerja keras buat Man City kuat lagi dengn memberikan kontribusi terbaiknya.

Halaman:
1 2
      
