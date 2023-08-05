Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Resmi, Chelsea Angkut Robert Sanchez dari Brighton & Hove Albion

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:26 WIB
Resmi, Chelsea Angkut Robert Sanchez dari Brighton & Hove Albion
Robert Sanchez resmi gabung Chelsea. (Foto: Laman resmi Chelsea)
A
A
A

LONDON Chelsea berhasil mengangkut Robert Sanchez dari Brighton & Hove Albion di bursa transfer musim panas 2023. Sanchez pun didatangkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Edouard Mendy yang memilih pindah ke Liga Arab Saudi bersama Al Ahli.

Kabar baik tersebut pun diumumkan Chelsea melalui media sosial dan laman resmi mereka pada hari ini, Sabtu (5/8/2023). Sanchez dikontrak selama tujuh musim alias hingga akhir Juni 2030.

“Chelsea Football Club telah menyelesaikan transfer kiper Robert Sanchez dari Brighton & Hove Albion,” bunyi pernyataan Chelsea dalam situs resminya, Sabtu (5/8/2023).

Direktur Teknik Chelsea, Laurence Stewart, menyambut baik kehadiran Sanchez. Dia menilai, kiper berusia 25 tahun itu merupakan sosok yang tepat karena akan menambah kualitas penjaga gawang yang dimiliki The Blues.

Robert Sanchez resmi gabung Chelsea

“Kami sangat senang menyambut Robert ke Chelsea dan dia menambahkan kualitas lebih lanjut ke unit penjaga gawang kami,” ujar Stewart, dilansir dari situs resmi Chelsea.

“Robert telah berulang kali membuktikan dirinya di Premier League dan membela negaranya. Kami sangat senang melihatnya bekerja dengan Mauricio dan tim kepelatihannya selama musim depan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
