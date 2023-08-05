Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bernardo Silva Terus Digoda Barcelona, Pep Guardiola Mulai Gerah

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |15:17 WIB
Pelatih Manchester City, Pep Guardiola (FOTO: Goal).
MANCHESTER – Pelatih Pep Guardiola mulai gerah dengan rumor Barcelona mendekati bintang Manchester City, Bernardo Silva. Pep Guardiola memberi pernyataan tegas untuk Barcelona jika memang ingin gaet Bernardo Silva, segera buat penawaran.

Seperti diketahui, Barcelona terus menggoda Bernardo Silva pada bursa transfer musim panas ini. Setelah mendatangkan Ilkay Gundogan secara gratis, Bernardo Silva menjadi target selanjutnya Barcelona.

Akan tetapi, proses transfer itu tidak akan mudah mengingat Barcelona harus menjual banyak pemain untuk mendapatkan uang. Meski begitu, Bernardo Silva dikabarkan berminat gabung Blaugrana -julukan Barcelona.

Menyoal hal itu, Pep Guardiola ternyata sudah mengetahui ketertarikan Barcelona kepada Bernardo Silva. Pelatih asal Spanyol itu bahkan terang-terangan mempersilakan Silva untuk pergi dari klub.

Namun, Pep Guardiola gerah dengan sikap Barcelona. Ia menginginkan Barcelona segera memberikan harga yang tepat untuk mendapatkan tanda tangan Silva.

“Saya ingin mengklarifikasi ini karena saya tahu laporan di Barcelona membuat apa yang saya katakan. Saya tidak ingin ada pemain yang tidak ingin berada di sini,” kata Guardiola dikutip dari Daily Mail, Sabtu (5/8/2023).

Halaman:
1 2
      
