HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Liga Inggris 2023-2024, Raphael Varane Minta Hal Ini dari Manchester United

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |14:59 WIB
Raphael Varane (FOTO: Manchester United)
A
A
A

MANCHESTER – Bek Manchester United, Raphael Varane menyambut Liga Inggris 2023-2024 dengan penuh antusias. Eks Real Madrid itu meminta skuad Manchester United untuk menjaga konsisten jelang Liga Inggris 2023-2024.

Manchester United asuhan Erik ten Hag telah alami banyak perkembangan. Hal itu dibuktikan dari sejumlah pencapaian yang meningkat. Di antara prestasi yang berhasil didapat adalah memenangkan Piala Liga Inggris 2022-2023.

Manchester United

Selain itu, Manchester United juga berhasil mengamankan posisi ketiga klasemen Liga Inggris 2022-2024. Itu artinya, Raphael Varane dan kolega akan memiliki jadwal yang lebih padat karena harus bermain juga di Liga Champions.

Oleh karena itu, Raphael Varane meminta Manchester United menjaga konsistensi secara permainan maupun kebugaran. Pemain berpaspor Prancis itu mengatakan, Setan Merah sudah mempersiapkan hal yang dibutuhkan untuk bersaing.

“Kami harus 100 persen fit untuk musim ini. Kami telah mengerjakan detailnya. Secara taktik, kami ingin siap. Kami ingin bekerja sebagai sebuah tim, sebagai sebuah skuat,” kata Varane dikutip dari laman resmi Manchester United, Sabtu (5/8/2023).

“Kami harus lebih konsisten musim ini. Kami harus mengulang performa bagus setiap tiga hari. Jadi detailnya banyak,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
