Mikel Arteta Sebut Arsenal Sudah Tahu Cara Kalahkan Manchester City di Community Shield 2023

LONDON – Arsenal akan melawan Manchester City di Community Shield 2023. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta menegaskan timnya sudah tahu cara untuk mengalahkan The Citizens -julukan Manchester City.

Duel Arsenal vs Manchester City akan berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris pada Minggu (6/8/2023) besok. The Gunners -julukan Arsenal- berhak mendapatkan tiket final setelah finis di posisi kedua Liga Inggris 2022-2023.

Seharusnya, partai final itu mempertemukan dua tim jawara Liga Inggris dan Piala FA musim lalu. Namun, karena Manchester City berhasil menjuarai kedua kompetisi itu, jatah main di Community Shield 2023 pun diberikan kepada Arsenal.

Pertandingan itu juga akan menjadi momentum Arsenal membalaskan dendam kepada Manchester City. Pasalnya, Arsenal yang sedikit lagi mendapatkan gelar justru harus dikalahkan The Citizens dalam perebutan gelar Liga Inggris musim lalu.

Tak ayal, Mikel Arteta membara menjelang pertandingan final Community Shield 2023. Pelatih berpaspor Spanyol itu mengatakan timnya sangat bersemangat untuk mengunci kemenangan atas Manchester City.