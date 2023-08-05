Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Riyad Mahrez Hengkang ke Al Ahli, Manchester City Bidik Wonderkid Bayer Leverkusen

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |09:25 WIB
Riyad Mahrez Hengkang ke Al Ahli, Manchester City Bidik Wonderkid Bayer Leverkusen
Riyad Mahrez/Foto: Man City
MANCHESTER City sedang berburu pemain untuk menggantikan peran Riyad Mahrez. Kabarnya, The Citizen -julukan Manchester City- sedang membidik wonderkid Bayer Leverkusen, Florian Wirtz.

Manchester City terus bermanuver di bursa transfer musim panas 2023. Setelah mendatangkan Mateo Kovacic dari Chelsea, Josko Gvardiol juga sangat dekat untuk bergabung dengan The Citizen. Di sisi lain, mereka juga kehilangan banyak pemain top.

 Mahrez

Salah satunya adalah Riyad Mahrez yang hengkang ke klub Liga Arab Saudi, Al Ahli. Praktis, kekuatan serangan Manchester City melemah. Oleh sebab itu, The Citizen menginginkan pemain bertipikal menyerang baru untuk melengkapi skuad.

Wirtz adalah jawabannya. Menurut laporan Goal Internasional, Sabtu (5/8/2023), pemain berusia 20 tahun itu telah mencuri perhatian manajemen Manchester City setelah performanya bersama Bayer Leverkusen.

 BACA JUGA:

“Pemain berusia 20 tahun itu kembali ke jalurnya dan penampilannya baru-baru ini di bawah Xabi Alonso menarik perhatian pejabat City,” tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Sabtu (5/8/2023).

Sejak dipromosikan ke tim utama Bayer Leverkusen pada musim 2019-2020, Wirtz memang mencuri perhatian dengan kemampuannya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu telah mencatatkan 23 gol dan 30 assist dari 103 pertandingan di semua kompetisi.

