Peter Schmeichel Harap Ada Pemain Indonesia yang Berkarier di Premier League, Sebut Jebolan Wolverhampton Academy

LEGENDA Manchester United dan Timnas Denmark, Peter Schmeichel, mengatakan bahwa pemain Asia memiliki perbedaan dengan wilayah lain. Karena itu, ia ingin melihat ada pemain Asia, khususnya Indonesia, yang bermain di Premier League.

Sebagai informasi, Peter Schmeichel saat ini sedang berada di Jakarta. Mantan penjaga gawang berusia 59 tahun itu hadir memenuhi undangan dari Vidio. Kehadirannya begitu dinantikan fans Man United.

Nama Peter Schmeichel tentu tidak asing bagi pencinta sepak bola Liga Inggris. Dia dikenal sebagai salah satu kiper top dalam sejarah Man United dan Timnas Denmark. Peter Schmeichel pernah membantu The Red Devils meraih lima gelar Liga Inggris.

Dalam konferensi pers terbaru, Peter Schmeichel memberikan pandangannya terhadap pemain Asia yang bermain di Premier League, seperti Son Heung-min dan Kaoru Mitoma. Dia berharap akan ada banyak pemain Asia di Premier League di masa depan.

Mantan kiper top dunia itu juga menantikan kehadiran pemain Indonesia di Premier League.

“Saya harap ada banyak pemain dari Asia (di Premier League). Wujudkanlah hal itu,” ujar Schmeichel dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (4/8/2023).