Perkembangan Ivar Jenner Pikat FC Utrecht, Sang Gelandang Timnas Indonesia Resmi Perbarui Kontrak hingga 2026

PERKEMBANGAN Ivar Jenner pikat FC Utrecht, sang gelandang Timnas Indonesia resmi perbarui kontrak hingga 2026. Manajer Teknis FC Utrecht, Tim Gillisen, menyebut bahwa sang Jenner telah memperlihatkan perkembangan yang begitu pesat.

Ivar Jenner resmi diikat dalam kontrak berdurasi tiga tahun dari FC Utrecht. Sebelumnya, gelandang berusia 19 tahun itu membela tim muda FC Jong Utrecht yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie.

Manajemen mengutarakan kepuasannya atas perkembangan Jenner di musim 2022-2023., Jenner pun dipromosikan ke tim utama selama pramusim FC Utrecht.

Manajer Teknis FC Utrecht, Tim Gillisen puas dengan perkembangan yang ditunjukkan pemain berposisi gelandang itu. Dia yakin performa Jenner semakin meningkat usai kontraknya diperpanjang.

“Kami sangat senang dengan perkembangan pesat yang dialami Ivar di masa lalu, dalam pertandingan Kitchen Champion Division yang dia mainkan bersama Jong FC Utrecht, dia menunjukkan dirinya dengan cara yang baik dan meyakinkan,” kata Gillisen.

“Dan persiapan ini dia teruskan, juga selama sesi latihan dan pertandingan dengan tim utama. Kontrak baru ini mengungkapkan rasa saling menghargai dan percaya,” tandasnya.