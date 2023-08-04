Shin Tae-yong Curhat Sulitnya Cari Pemain Bagus untuk Timnas Indonesia: Belum Ada yang Menonjol

SHIN Tae-yong curhat sulitnya cari pemain bagus untuk Timnas Indonesia. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, tidak ada pemain yang menonjol hingga kini.

Shin Tae-yong sedang sibuk untuk mencari pemain untuk Timnas Indonesia senior maupun tim U-23. Sebab, dirinya juga dipercaya untuk melatih Timnas Indonesia U-23 yang akan melalui Piala AFF U-23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Belakangan, Shin Tae-yong terlihat wara-wiri menyaksikan laga-laga Liga 1 2023-2024. Terbaru, dirinya turut hadir dalam laga pekan ke-6 antara Dewa United kontra Persis Solo di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (4/8/2023) sore WIB.

"Memang saya sedang mencari pemain baru, tetapi sampai saat ini belum ada yang menonjol," ungkap Shin Tae-yong di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (4/8/2023).

Meski begitu, Shin Tae-yong tak kehilangan asa melihat hal ini. Dia meyakini bahwa akan ada pemain baru yang nantinya menembus skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – untuk memberikan persainga kepada mereka yang sudah ada.