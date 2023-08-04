Jelang Pekan Terakhir Liga Futsal Profesional 2022-2023, Unggul FC Ingin Sapu Bersih 2 Pertandingan dengan Kemenangan

Unggul FC siap sapu bersih dua pertandingan di pekan terakhir Liga Futsal Profesional 2022-2023. (Foto: Media Unggul FC)

MALANG - Tim futsal asal Malang, Unggul FC berniat menutup Liga Futsal Profesional 2022-2023 dengan manis. Untuk itu, mereka ingin menyapu bersih dua laga di pekan ke-16 alias pekan terakhir di turnamen tersebut.

Tentunya target tersebut diincar agar Unggul FC bisa mengakhiri Liga Futsal Profesional 2022-2023 di posisi yang lebih baik. Saat ini sendiri Unggul FC menempati peringkat ketujuh dengan 23 poin.

Untuk bisa menyapu bersih dua laga tersebut, yakni saat melawan IPC Pelindo pada Sabtu 5 Agustus 2023 dan menghadapi Sadakata FC pada Minggu 6 Agustus 2023 di seri Jakarta, persiapan yang matang sudah dilakukan Unggul FC.

Pelatih Unggul FC, Andri Irawan mengungkapkan, dirinya bahkan sudah menganalisa bagaimana kekurangan yang harus dibenahi Unggul FC. Kekuatan calon lawan pun sudah dipelajari untuk menentukan taktikal yang dipakai.

"Kita akan bermain sesuai dengan karakter kita, karena kita sudah membangun dengan filosofi kita, secara sistematis. Baik dalam menyerang, bertahan, dan transisi, termasuk set play, kita akan mainkan itu. Saya ingin melihat semua pemain Unggul FC bermain dengan karakteristik Arek-arek Malang," kata Andri, dikonfirmasi pada Jumat (4/8/2023).

Sebenarnya, nasib Unggul FC untuk musim depan sudah bisa dipastikan aman tak terdegradasi. Namun, untuk mengunci posisi terbaik di peringkat 6 klasemen akhir nanti, Unggul FC wajib mengalahkan IPC Pelindo dan Sadakata FC.

Kepada pemainnya, Andri menekankan agar bagaimana caranya bisa tampil konsisten, dari awal sampai akhir pertandingan. Sebab, dalam beberapa momen, mereka kadang bisa bermain stabil, kadang tidak.