Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Pekan Terakhir Liga Futsal Profesional 2022-2023, Unggul FC Ingin Sapu Bersih 2 Pertandingan dengan Kemenangan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:46 WIB
Jelang Pekan Terakhir Liga Futsal Profesional 2022-2023, Unggul FC Ingin Sapu Bersih 2 Pertandingan dengan Kemenangan
Unggul FC siap sapu bersih dua pertandingan di pekan terakhir Liga Futsal Profesional 2022-2023. (Foto: Media Unggul FC)
A
A
A

MALANG - Tim futsal asal Malang, Unggul FC berniat menutup Liga Futsal Profesional 2022-2023 dengan manis. Untuk itu, mereka ingin menyapu bersih dua laga di pekan ke-16 alias pekan terakhir di turnamen tersebut.

Tentunya target tersebut diincar agar Unggul FC bisa mengakhiri Liga Futsal Profesional 2022-2023 di posisi yang lebih baik. Saat ini sendiri Unggul FC menempati peringkat ketujuh dengan 23 poin.

Untuk bisa menyapu bersih dua laga tersebut, yakni saat melawan IPC Pelindo pada Sabtu 5 Agustus 2023 dan menghadapi Sadakata FC pada Minggu 6 Agustus 2023 di seri Jakarta, persiapan yang matang sudah dilakukan Unggul FC.

Pelatih Unggul FC, Andri Irawan mengungkapkan, dirinya bahkan sudah menganalisa bagaimana kekurangan yang harus dibenahi Unggul FC. Kekuatan calon lawan pun sudah dipelajari untuk menentukan taktikal yang dipakai.

"Kita akan bermain sesuai dengan karakter kita, karena kita sudah membangun dengan filosofi kita, secara sistematis. Baik dalam menyerang, bertahan, dan transisi, termasuk set play, kita akan mainkan itu. Saya ingin melihat semua pemain Unggul FC bermain dengan karakteristik Arek-arek Malang," kata Andri, dikonfirmasi pada Jumat (4/8/2023).

Media Unggul FC

Sebenarnya, nasib Unggul FC untuk musim depan sudah bisa dipastikan aman tak terdegradasi. Namun, untuk mengunci posisi terbaik di peringkat 6 klasemen akhir nanti, Unggul FC wajib mengalahkan IPC Pelindo dan Sadakata FC.

Kepada pemainnya, Andri menekankan agar bagaimana caranya bisa tampil konsisten, dari awal sampai akhir pertandingan. Sebab, dalam beberapa momen, mereka kadang bisa bermain stabil, kadang tidak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097722/hasil-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-unggul-fc-cukur-moncongbulo-fc-7-1-RMpsNnNfsy.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Cukur Moncongbulo FC 7-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097687/pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-pangsuma-fc-vs-blacksteel-papua-berakhir-3-3-ini-respons-kedua-tim-dvTUpx9dvN.jpeg
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC vs Blacksteel Papua Berakhir 3-3, Ini Respons Kedua Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097670/sayan-karmadi-puas-fafage-banua-sikat-kuda-laut-nusantara-1-0-di-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-8VriwzsMkm.jpeg
Sayan Karmadi Puas Fafage Banua Sikat Kuda Laut Nusantara 1-0 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/51/3097530/hasil-liga-futsal-profesional-2024-2025-moncongbulo-fc-gilas-cosmo-jne-fc-4-0-RnDtQAhZgN.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645359/malam-ini-jadwal-leg-2-uji-coba-timnas-indonesia-u22-vs-mali-ibq.webp
Malam Ini! Jadwal Leg 2 Uji Coba Timnas Indonesia U-22 vs Mali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/ivar_jenner_kapten_timnas_indonesia_u_22.jpg
Kadek Arel Beberkan Karisma Kepemimpinan Ivar Jenner, Bukan Hanya di Lapangan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement