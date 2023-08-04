Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hary Tanoesoedibjo Sebut Timnas Futsal Indonesia Segera Pakai Jasa Pemain Keturunan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:35 WIB
Hary Tanoesoedibjo Sebut Timnas Futsal Indonesia Segera Pakai Jasa Pemain Keturunan
Hary Tanoesoedibjo menyebut Timnas Futsal Indonesia segera diperkuat pemain keturunan (Foto: FFI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (Ketum FFI) Hary Tanoesoedibjo menyebut Timnas Futsal Indonesia bisa saja segera diperkuat pemain keturunan dan diaspora. Menurutnya, langkah tersebut sangat mungkin dilakukan.

Sebagaimana diketahui, cabang olahraga lain seperti sepak bola dan basket sudah banyak memakai jasa pemain naturalisasi. Skuad Timnas Indonesia (sepakbola) sudah dihuni sejumlah pemain naturalisasi, seperti Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Rafael Struick.

Ivar Jenner

Sebagaimana sepak bola, Timnas Basket Indonesia juga sudah memakai jasa pemain naturalisasi dan keturunan. Dua yang paling terkenal saat ini adalah Brandon Jawato dan Marques Bolden.

Hary Tanoe kemudian berbicara peluang Timnas Futsal Indonesia memakai jasa pemain keturunan seperti basket dan sepak bola. Dia yakin langkah itu akan terwujud dalam waktu dekat.

"Pada akhirnya akan begitu (Timnas Indonesia pakai naturalisasi), ini kan sudah kelihatan, pemainnya (di Liga Futsal Profesional) banyak dari luar negeri," kata Hary di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157773/ffi_memanggil_19_pemain_untuk_mengikuti_tc_timnas_futsal_indonesia_di_jakarta-97oh_large.jpeg
Timnas Futsal Panggil 19 Pemain untuk Persiapan SEA Games 2025 & Piala Asia Futsal 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/49/3148493/timnas_futsal_indonesia-5AGW_large.jpg
Sebelum Agenda Timnas Futsal Indonesia, FFI Fokus Tuntaskan Liga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/51/3092703/luis-estrela-resmi-latih-timnas-futsal-putri-indonesia-garuda-pertiwi-siap-terbang-tinggi-A9x70MwBjS.jpg
Luis Estrela Resmi Latih Timnas Futsal Putri Indonesia, Garuda Pertiwi Siap Terbang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/51/3074230/respons-evan-soumilena-usai-terpilih-jadi-man-of-the-match-di-laga-timnas-futsal-indonesia-vs-malaysia-p02lKJl9yW.jpg
Respons Evan Soumilena Usai Terpilih Jadi Man of the Match di Laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645381/34-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-jerman-dan-belanda-teranyar-jbb.webp
34 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Jerman dan Belanda Teranyar!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/09/shayne_pattynama.jpg
Thom Haye dan Shayne Pattynama Disanksi FIFA, PSSI Tak Melawan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement