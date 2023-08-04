Hary Tanoesoedibjo Sebut Timnas Futsal Indonesia Segera Pakai Jasa Pemain Keturunan

JAKARTA - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (Ketum FFI) Hary Tanoesoedibjo menyebut Timnas Futsal Indonesia bisa saja segera diperkuat pemain keturunan dan diaspora. Menurutnya, langkah tersebut sangat mungkin dilakukan.

Sebagaimana diketahui, cabang olahraga lain seperti sepak bola dan basket sudah banyak memakai jasa pemain naturalisasi. Skuad Timnas Indonesia (sepakbola) sudah dihuni sejumlah pemain naturalisasi, seperti Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Rafael Struick.

Sebagaimana sepak bola, Timnas Basket Indonesia juga sudah memakai jasa pemain naturalisasi dan keturunan. Dua yang paling terkenal saat ini adalah Brandon Jawato dan Marques Bolden.

Hary Tanoe kemudian berbicara peluang Timnas Futsal Indonesia memakai jasa pemain keturunan seperti basket dan sepak bola. Dia yakin langkah itu akan terwujud dalam waktu dekat.

"Pada akhirnya akan begitu (Timnas Indonesia pakai naturalisasi), ini kan sudah kelihatan, pemainnya (di Liga Futsal Profesional) banyak dari luar negeri," kata Hary di Jakarta, Jumat (4/8/2023).