Umumkan Jadwal TC Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong: Kami Sudah Panggil Para Pemain

TANGERANG - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong telah mengumumkan kapan pemusatan latihan (TC) digelar untuk Piala AFF U-23 2023. Menurut pemaparan pelatih asal Korea Selatan tersebut, TC Timnas Indonesia U-23 akan mulai digelar pada 8 Agustus 2023.

Karena jadwal TC sudah diumumkan, Shin Tae-yong pun sudah memanggil para pemain yang akan memperkuat skuad Garuda Muda di Piala AFF U-23 2023 nanti. Ia sudah melakukan pemanggilan pemain lewat klub.

"Memang dalam persiapan biar bisa jalani TC, rencananya tanggal 8 Agustus sudah mulai TC. Dalam persiapan memang kita sudah lakukan pemanggilan kepada pemain lewat klub," ungkap Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (4/8/2023).

"Ya, kita lihat nanti bagaimana kondisinya," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Piala AFF U-23 2023 akan berlangsung di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Artinya, Timnas Indonesia U-23 hanya memiliki waktu kurang dari 14 hari untuk menyiapkan tim guna menghadapi ajang tersebut.