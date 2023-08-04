Pelatih Timnas Futsal Indonesia Marcos Sorato 2 Kali Bawa Brasil Juara Piala Dunia Futsal, Kapan?

JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia resmi ditangani Marcos Sorato sebagai pelatih anyar menggantikan Mohammed Hashemzadeh. Pria asal Brasil itu ternyata punya prestasi yang tidak main-main. Dia pernah mengantar Timnas Futsal Brasil juara Piala Dunia Futsal dua kali!

Seperti yang diketahui, Hashemzadeh meninggalkan kursi pelatih Timnas Futsal Indonesia pada Juli 2023. Pria asal Iran itu memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya bersama Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Pada akhirnya, FFI mengumumkan Sorato sebagai pelatih baru, Jumat (4/8/2023) sore WIB, di Jakarta. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum FFI (Ketum FFI), Hary Tanoesoedibjo.

Lantas siapa Marcos Sorato? Di dunia futsal, namanya cukup terkenal. Pria bernama lengkap Marcos Aurelio Sorato Zapelini itu pernah memimpin Timnas Futsal Brasil menjadi juara dunia sebanyak dua kali.

Momen itu tercipta di Piala Dunia Futsal 2008 dan Piala Dunia Futsal 2012. Pada 2008, dia masih berstatus sebagai asisten pelatih. Namun, pada 2012, Sorato naik jabatan menjadi pelatih kepala.

Berbagai pemain bintang pernah merasakan tangan dinginnya, termasuk legenda futsal Negeri Samba yakni Falcao. Setelah menangani Timnas Futsal Brasil, pria yang kini berusia 52 tahun itu berkelana ke sejumlah negara.