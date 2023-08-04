Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asisten Shin Tae-yong Disebut Bakal ke Belanda Buru Pemain Keturunan, Mees Hilgers?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:40 WIB
Asisten Shin Tae-yong Disebut Bakal ke Belanda Buru Pemain Keturunan, Mees Hilgers?
Shin Tae-yong (tengah) masih mencari pemain keturunan demi memperkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

ASISTEN Shin Tae-yong disebut Rafael Struick bakal terbang ke Belanda untuk memburu pemain keturunan. Pernyataan itu diungkapkan Rafael Struick saat diwawancarai media Belanda, Omroep West

“Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih (Timnas Indonesia) beberapa hari yang lalu. Mereka ingin datang ke Belanda,” kata Rafael Struick kepada Omroep West, Okezone mengutip dari Instagram @futboll.indonesiaa.

Rafael Struick

(Rafael Struick saat diwawancara media Belanda. (Foto: @futboll.indonesiaa)

“Mereka mencari lebih banyak pemain dari yang saya dengar. Jadi saya pikir dia (asisten pelatih) akan datang,” lanjut pemain yang baru saja dipromosikan ke skuad senior ADO Den Haag ini.

Jika kabar di atas benar adanya, apakah bek FC Twente Mees Hilgers yang coba didekati tim kepelatihan Indonesia? Dalam beberapa hari terakhir, nama Mees Hilgers kencang dikaitkan bakal didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Mees Hilgers pun sudah memberi kode siap menjadi WNI. Bek 21 tahun itu diketahui mengikuti akun Instagram PSSI, @pssi.

Di saat bersamaan, Mess Hilgers tidak mengikuti akun Instagram PSSI-nya Belanda, @officialknvb dan Timnas Belanda @onsoranje. Padahal, Mees Hilgers sempat memperkuat Timnas Belanda U-21 pada Oktober 2022.

