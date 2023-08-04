Profil Marcos Sorato, Pelatih Anyar Timnas Futsal Indonesia yang Gantikan Mohammed Hashemzadeh

PROFIL Marcos Sorato, pelatih anyar Timnas Futsal Indonesia yang gantikan Mohammed Hashemzadeh dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, posisi kepala pelatih Timnas Futsal Indonesia sempat kosong usai Mohammad Hashemzadeh meninggalkan skuad Garuda.

Kini Federasi Futsal Indonesia (FFI) akhirnya mengumumkan juga siapa pelatih pengganti Hashemzadeh, yakni Marcos Sorato. Pengumuman tersebut pun disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) FFI, Hary Tanoesoedibjo pada Jumat (4/8/2023) sore WIB.

“Barusan kita melihat penandatanganan kontrak untuk penunjukan Mr. Marcos Sorato, sebagai head coach futsal Indonesia, ini berita baik, saat coach yg sebelumnya dari Iran pulang, ada kaperluan di negaranya," ungkap Ketua Umum FFI, Hary Tanoesoedibjo pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Jumat (4/8/2023).

"Pada hari ini kita lihat sendiri sudah resmi ditunjuk Pak Marcos Sorato sebagai head coach futsal Indonesia, prestasinya luar biasa," tambah Ketum FFI tersebut.

Lantas siapa Marcos Sorato? Di dunia futsal, Marcos Sorato merupakan sosok yang amat terkenal.

Sebab Marcos Sorato adalah pelatih futsal kelas dunia yang pernah memimpin Timnas Futsal Brasil menjadi juara dunia. Momen itu tercipta di Piala Dunia Futsal 2008 saat ia masih menjadi asisten pelatih dan ketika dirinya dipercaya menjadi kepala pelatih di 2012.