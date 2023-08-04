Rafael Struick Sebut Asisten Shin Tae-yong Bakal Terbang ke Belanda Buru Pemain Keturunan

Rafael Struick sebut asisten Shin Tae-yong bakal terbang ke Belanda untuk memburu pemain keturunan. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)

PEMAIN ADO Den Haag, Rafael Struick, membocorkan rencana tim kepelatihan Timnas Indonesia yang hendak terbang ke Belanda untuk mencari pemain keturunan. Hal itu diungkapkan Rafael Struick dalam wawancara dengan media asal Belanda, Omroep West.

“Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih (Timnas Indonesia) beberapa hari yang lalu. Mereka ingin datang ke Belanda,” kata Rafael Struick kepada Omroep West, Okezone mengutip dari Instagram @futboll.indonesiaa.

(Rafael Struick saat diwawancara media Belanda. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

“Mereka mencari lebih banyak pemain dari yang saya dengar. Jadi saya pikir dia (asisten pelatih) akan datang,” lanjut pemain yang baru saja dipromosikan ke skuad senior ADO Den Haag ini.

Dalam beberapa hari terakhir rumor Timnas Indonesia bakal mendapatkan pemain naturalisasi tambahan beredar luas. Sejumlah nama pun muncul ke permukaan, beberapa di antaranya Thom Hayae (SC Heerenveen) dan Mees Hilgers (FC Twente).

Timnas Indonesia memang membutuhkan tambahan pemain jempolan demi meraih “prestasi instan”. Dalam beberapa bulan ke depan, skuad asuhan Shin Tae-yong akan melakoni dua ajang penting, yakni Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023.

Di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bersua Brunei Darussalam. Di atas kertas, Timnas Indonesia bakal dengan mudah menggilas Brunei.