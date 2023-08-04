Susul Marselino Ferdinan, Pemain Keturunan Ini Digoda Perkuat Timnas Indonesia

SUSUL Marselino Ferdinan yang mentas di Liga 2 Belgia, pemain keturunan Liam Oetoehganal digoda untuk memperkuat Timnas Indonesia. Lantas, apakah Liam Oetoehganal tertarik membela Timnas Indonesia?

Liam Oetoehganal yang musim lalu diboyong Beerschot V.A U-23 merupakan pemain jebolan akademi Feyenoord Rotterdam. Per musim panas ini, Liam Oetoehganal resmi dipromosikan ke skuad utama Beerschot V.A.

Ia pun akan mentas di Liga 2 Belgia 2023-2023, sama persis dengan Marselino Ferdinan yang memperkuat KMSK Deinze. Kabar Liam Oetoehganal dipromosikan ke skuad utama Beerschot disampaikan akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan @footballtalentnesia.

“Pemain 19 tahun Liam Oetoehganal menekan kontrak profesional bersama Beerschot. Sang gelandang telah menjalani masa pramusim bersama klub asal Belgia tersebut, setelah sebelumnya memperkuat skuad U-23 musim lalu,” tulin akun @footballtalentnesia.

“Harus diingat, talenta ini didatangkan langsung dari akademi Feyenoord,” lanjut laporan tersebut.

Unggahan di atas mendapat respons langsung dari Liam Oetoehganal. Ia menaruh emoji menyapa. Respons Liam Oetoehganal pun mendapat komentar dari sejumlah pencinta sepakbola Tanah Air yang meminta gelandang 19 tahun itu segera memperkuat Timnas Indonesia.