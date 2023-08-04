Curhat Pelatih Timnas Vietnam U-23 yang Alami Nasib seperti Shin Tae-yong Jelang Piala AFF U-23 2023

CURHAT pelatih Timnas Vietnam U-23 yang alami nasib seperti Shin Tae-yong jelang Piala AFF U-23 2023. Hoang Anh Tuan, yang melatih Timnas Vietnam U-23, kesultan mendapatkan pemain yang dipanggil olehnya karena tak direstui oleh klub.

Piala AFF U-23 2023 akan segera digelar pada bulan Agustus 2023 ini. The Golden Stars Warriors – julukan Timnas Vietnam – sudah mulai mengumpulkan skuadnya untuk melaksanakan latihan sejak 29 Juli 2023.

Namun demikian, tidak semua pemain yang dipanggil Hoang Anh Tuan yang bisa bergabung sejauh ini. Latihan dilaksanakan di tengah musim Liga Vietnam, jadi klub-klub enggan untuk melepas para pemainnya.

Atas situasi ini, Hoang Anh Tuan pun mengeluh. Sebab, dirinya tidak bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menjelang Piala AFF U-23 2023 lantaran para pemain yang dipanggil olehnya masih ditahan oleh klub.

“Saat daftar pemain resmi telah ditetapkan namun klub belum melepas para pemainnya, pelatih terpaksa melakukan perubahan,” kata Hoang Anh Tuan, sebagaimana dilansir The Thao247.