Cristiano Ronaldo Selamatkan Al Nassr, Sadio Mane: Pria Hebat!

TA'IF - Sadio Mane mengungkapkan rasa bahagianya setelah melihat Cristiano Ronaldo mencetak gol penyelamat Al Nassr ke gawang Zamalek pada laga fase grup Arab Club Champions Cup 2023. Apalagi, gol itu membawa Faris Najd lolos ke babak selanjutnya.

Laga Zamalek vs Al Nassr itu berlangsung di King Fahd Stadium, Ta’if, Arab Saudi, Kamis 3 Agustus 2023 malam WIB. Sempat tertinggal, Ronaldo menjadi penyelamat timnya.

Ahmed Sayed lebih dulu membawa Zamalek unggul 1-0 via titik penalti di menit ke-58. Beruntung, CR7 muncul sebagai pahlawan di menit ke-87. Hasil imbang ini sudah cukup untuk membawa Al Nassr lolos ke perempatfinal Arab Club Champions Cup 2023.

Mane mengatakan sangat senang bisa melihat Ronaldo mencetak gol lagi. Pemain berpaspor Senegal itu juga merasa termotivasi dengan adanya dukungan dari para penggemar.

“Lembaran baru terbuka. Selamat untuk gol anda, pria hebat Cristiano!,” kata Mane dikutip dari akun twitter pribadinya (@SMane_Officiel), Jumat (4/8/2023).

"Kami ke babak berikutnya. Terima kasih penggemar Al Nassr atas dukungannya,” sambung eks pemain Liverpool itu.