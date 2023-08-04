Kisah Sedih Sadio Mane, Punya Performa Menjanjikan hingga Sakit Hati yang Mendalam

KISAH sedih Sadio Mane, punya performa menjanjikan hingga sakit hati yang mendalam menarik untuk dikulik. Pemain Timnas Senegal ini mengalami masa sulit sebelum akhirnya meninggalkan Bayern Munich pada 1 Agustus 2023.

Juara Africa Champion 2022 itu telah menandatangani kontrak dengan klub Arab Saudi, Al-Nassr, setelah menjalani satu musim bersama Bayern Munich. Menurut pers Jerman, Al-Nassr memboyong pemain berusia 31 tahun ini dengan biaya 30 juta euro.

Gaji tahunan yang diterima Sadio Mane adalah sebesar 40 juta euro dengan bonus 10 juta euro tergantung perolehan Al-Nassr. Sebelum sampai di titik ini, Mane mengalami masa-masa sulit di klub berjuluk Die Roten.

Sadio Mane sebenarnya memiliki masa-masa gemilang bersama Liverpool pada 2016 sampai 2022. Dirinya bahkan membantu Liverpool meraih Liga Champion pada 2019. Dapat dikatakan, Mane merupakan pemain kunci Liverpool.

Dalam perjalanannya, Sadio Mane memutuskan hengkang dari Liverpool klub yang telah membesarkan namanya. Mane ingin memulai petualangan baru di Bayern Munich dan tertantang dengan berbagai proyek di klub Die Roten itu.

Sepanjang Agustus sampai November, Mane telah membukukan 6 gol dan 3 assist untuk Bayern Munich. Namun sayang, cedera kaki pada 2022 seperti melumpuhkan kemampuan Mane.

Mane bahkan tidak mengikuti Piala Dunia 2022 karena cedera itu. Hingga akhir Februari, Sadio Mane tidak kunjung membela Bayern Munich. Meski sudah membaik, kemampuan Mane tidak sesempurna sebelum cedera.

“Dengan absennya yang lama, dia tidak dapat berkontribusi besar di Bayern Munich, seperti yang kami dan dia harapkan," kata Jan-Christian Dreesen, ketua dewan Bayern, melansir Africa News, Jumat (4/8/2023).