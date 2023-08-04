5 Momen Lionel Messi Beri Penalti ke Rekan Setim yang Jadi Sorotan, Nomor 1 Rela Lepaskan Hattrick demi Neymar Jr

5 Momen Lionel Messi Beri Penalti ke Rekan Setim yang Jadi Sorotan. (Foto: Reuters)

TERDAPAT 5 momen Lionel Messi beri penalti ke rekan setim yang jadi sorotan menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, Messi kerap diandalkan ketika tim yang dibelanya mendapatkan hadiah penalti dari wasit.

Hal itu karena Messi memang jago dalam hal mengeksekusi tendangan penalti. Namun, terkadang pemain berjuluk La Pulga –julukan Messi– itu kerap memberikan rekan setimnya kesempatan untuk mengambil tendangan penalti.

Setidaknya ada beberapa momen Messi memberikan tugas berat itu kepada rekannya setimnya dan berhasil menjadi sorotan. Lantas pada momen apa saja?

Berikut 5 Momen Lionel Messi Beri Penalti ke Rekan Setim yang Jadi Sorotan:

5. Lionel Messi Beri Penalti kepada Josef Martinez





Baru-baru ini, Lionel Messi bergabung dengan klub Liga Amerika Serikat, Inter Miami. Kedatangannya ke MLS pun berdampak baik untuk Inter Miami, karena performa tim mereka menjadi meningkat drastis.

Terbaru, Messi berhasil menaikan moral tim, terutama Josef Martinez kala Inter Miami menang 3-1 atas Orlando City di 32 besar Piala Liga 2023. Pada saat itu, Messi berhasil mencetak gol pembuka hingga akhirnya disamakan oleh Orlando City.

Lalu Inter Miami mendapatkan penalti usai Martinez dijatuhkan di kotak terlarang. Di momen itulah Messi membiarkan Josef Martinez untuk mengambil penalti dan rekannya tersebut pun sukses mengantarkan Inter Miami unggul 2-1.

4. Lionel Messi Beri Penalti kepada Antoine Griezmann





Pada 2021 lalu, Griezmann tengah menjalani musim yang sulit bersama Barcelona. Sadar rekannya sedang kesulitan, Messi pun memberikan tendangan penalti kepada Griezmann saat Barcelona berjumpa Getafe.

Padahal di momen itu Messi yang sudah mencetak dua gol bisa mencatatkan hattrick. Kendati demikian, keputusan Messi itu berbuah manis, Griezmann sukses mencetak gold an membuat sang pemain semringah.