HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Perempuan Cantik Bertitel Artis yang Pernah Dekat dengan Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Bintang Hollywood!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:03 WIB
5 Perempuan Cantik Bertitel Artis yang Pernah Dekat dengan Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Bintang Hollywood!
Cristiano Ronaldo kini berpacaran dengan Georgina Rodriguez (Foto: Instagram/@georginagio)
A
A
A

BERIKUT lima perempuan cantik bertitel artis yang pernah dekat dengan Cristiano Ronaldo. Pesepakbola asal Portugal itu diketahui pernah berpacaran atau paling tidak menjalin hubungan yang cukup erat dengan wanita-wanita cantik ini.

Kehidupan percintaan Ronaldo memang kerap menjadi sorotan sejak masih memperkuat Manchester United di periode pertama (2003-2009). Pasalnya, pemain kelahiran Funchal itu memiliki wajah tampan serta tubuh yang atletis.

Cristiano Ronaldo cukup sering berkencan dengan artis

Pesona itu mampu memikat hati sejumlah wanita. Tidak heran, cukup banyak kaum hawa yang jatuh ke pelukannya, termasuk dari kalangan artis. Siapa saja? Berikut ulasannya.

5. Bipasha Basu

Bipasha Basu

Ronaldo disebut-sebut pernah menjalin hubungan singkat dengan aktris kenamaan India itu. Keduanya sempat terlihat bersentuhan secara fisik di sebuah kelab malam di Lisbon, Portugal, pada 2007.

Pertemuan itu diakui sendiri oleh Basu. Namun, perempuan yang kini berusia 44 tahun tersebut, tak membenarkan atau menampik ada hubungan khusus dengan Ronaldo. Keduanya pun kini hanya berteman saja.

4. Gemma Atkinson

Gemma Atkinson dan Cristiano Ronaldo

Selama tujuh musim menetap di Old Trafford, Ronaldo hanya sekali berpacaran dengan wanita asal Inggris. Sosok tersebut adalah Gemma Atkinson yang pernah menjadi bintang opera sabun di Negeri Pangeran Charles.

Keduanya tertangkap kamera berduaan pada 2007, atau sebelum 'kencan' singkat dengan Basu. Sayangnya, hubungan Ronaldo dengan Atkinson hanya berjalan beberapa bulan saja.

Halaman:
1 2 3
      
