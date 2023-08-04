Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bela Barcelona di IYC 2023, Putra Legenda Timnas Brasil Ronaldinho Tiba di Bali

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:23 WIB
Bela Barcelona di IYC 2023, Putra Legenda Timnas Brasil Ronaldinho Tiba di Bali
Ronaldinho dan Joao Mendes (Foto: Instagram)
A
A
A

BALI – Putra dari legenda Timnas Brasil Ronaldinho, Joao Mendes, tiba di Bali pada Jumat (4/8/2023) pagi WIB. Mendes datang ke Bali untuk memperkuat Barcelona U-18 di turnamen International Youth Championship (IYC) 2023.

Indonesia akan kedatangan sejumlah talenta muda dari sepak bola Eropa dan Asia dalam turnamen IYC 2023. Ajang tersebut akan berlangsung di Stadion Ngurah Rai, Bali mulai 7 sampai dengan 14 Agustus 2023 mendatang.

Empat tim akan ambil bagian dalam turnamen yang mempertemukan para pemain muda itu. Mereka adalah Barcelona U-18 (Spanyol), Real Madrid (Spanyol), Kashima Antlers U-18 (Jepang), dan Bhayangkara Presisi Indonesia FC (Indonesia).

Tiga hari menjelang turnamen berlangsung, beberapa talenta muda sudah mulai berdatangan, salah satunya adalah Joao Mendes. Putra dari Ronaldinho itu terpantau sudah tiba di Bali bersama salah satu rekannya.

“Bisakah Anda menebak siapa bintang baru putra pesepakbola terbaik dunia yang akan menghiasi lapangan IYC 2023 di Bali? Bersiaplah untuk pertunjukan bakat dan warisan yang tak terlupakan!,” tulis akun instagram resmi IYC 2023 (@iycindonesia), Jumat (4/8/2023).

