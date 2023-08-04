Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan Dikabarkan Ada Hubungan Dekat dengan Selebgram Cantik Ini karena Komentar Asnawi Mangkualam

PEMAIN Timnas Indonesia, Pratama Arhan dikabarkan ada hubungan dekat dengan selegram cantik karena komentar Asnawi Mangkualam jelas menarik untuk diketahui. Selebgram cantik yang dimaksud adalah Azizah Salsha.

Seperti yang diketahui, sejatinya Pratama Arhan telah memiliki kekasih bernama Marshella Aprilia. Namun, beredar kabar bahwa hubungan mereka kini telah kandas.

Sehingga pemain Tokyo Verdy tersebut pun kini sedang menjomblo. Menariknya, dalam salah satu posting-an Azizah, pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualawam justru menandai akun Pratama Arhan di kolom komentar.

Sontak momen tersebut dilihat oleh fans Pratama Arhan dan menjadi viral. Sebab banyak yang mengira saat ini Pratama Arhan tengah mendekati Azizah.

Mendengar rumor tersebut, pendukung Pratama pun terpecah menjadi dua belah pihak. Ada yang mendukung hubungan Pratama dengan Azizah, tapi ada juga yang menolak.

Untuk yang mendukung, fans Pratama Arhan menilai Azizah adalah wanita yang cocok untuk fullback kiri Timnas Indonesia tersebut. Apalagi keduanya sama-sama muslim.