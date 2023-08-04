Al Nassr Ditahan Zamalek, Cristiano Ronaldo Klaim Timnya Main Bagus

TA'IF - Cristiano Ronaldo mengklaim Al Nassr bermain baik saat ditahan Zamalek 1-1 pada fase grup Arab Club Champions Cup 2023. Sebab, dengan hasil itu, Faris Najd berhasil melenggang ke babak perempatfinal.

Laga Zamalek vs Al Nassr itu berlangsung di King Fahd Stadium, Ta’if, Arab Saudi, Kamis 3 Agustus 2023 malam WIB. Sempat tertinggal, Ronaldo menjadi penyelamat timnya.

Ahmed Sayed lebih dulu membawa Zamalek unggul 1-0 via titik penalti di menit ke-58. Beruntung, CR7 muncul sebagai pahlawan di menit ke-87. Hasil imbang ini sudah cukup untuk membawa Al Nassr lolos ke perempatfinal Arab Club Champions Cup 2023.

Usai pertandingan, Ronaldo mengatakan tetap senang kendati timnya gagal meraih kemenangan. Megabintang asal Portugal itu melihat Al Nassr bermain sangat bagus pada pertandingan tersebut.

“Hasil imbang sangat penting dan akan membuat kami lolos. Kami bermain melawan tim yang terorganisir dan kami menjadi lebih baik dari waktu ke waktu,” kata Ronaldo, dilansir dari Al Weeam, Jumat (4/8/2023).