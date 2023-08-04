Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Juventus Bantai Real Madrid di Laga Uji Coba 2023, Massimiliano Allegri Sanjung Habis Performa Pemain 1 Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:47 WIB
Juventus Bantai Real Madrid di Laga Uji Coba 2023, Massimiliano Allegri Sanjung Habis Performa Pemain 1 Ini
Timothy Weah kala membela Juventus. (Foto: Instagram/@timothyweah)
A
A
A

JUVENTUS sukses bantai Real Madrid 3-1 di laga uji coba 2023. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, yang puas bukan main pun memuji habis performa pemain yang satu ini.

Pemain yang dimaksud adalah Timothy Weah. Allegri mengatakan penampilan Weah cukup apik dalam laga itu, padahal sang pemain baru beradaptasi dengan timnya dalam laga pramusim.

Timothy Weah

Allegri mengatakan kedatangan Weah memang sesuai kebutuhan Juventus dalam menatap musim 2023-2024. Jadi, dia yakini kualitas pemain itu akan menambah ketajaman lini serangan Juventus.

"Weah sedikit lebih lelah, tetapi dia adalah orang yang memiliki kualitas bagus," kata Allegri, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (4/8/2023).

"Dia akan sangat berguna buat tim," ucapnya.

