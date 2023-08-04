Juventus Bantai Real Madrid di Laga Uji Coba 2023, Massimiliano Allegri Sanjung Habis Performa Pemain 1 Ini

JUVENTUS sukses bantai Real Madrid 3-1 di laga uji coba 2023. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, yang puas bukan main pun memuji habis performa pemain yang satu ini.

Pemain yang dimaksud adalah Timothy Weah. Allegri mengatakan penampilan Weah cukup apik dalam laga itu, padahal sang pemain baru beradaptasi dengan timnya dalam laga pramusim.

Allegri mengatakan kedatangan Weah memang sesuai kebutuhan Juventus dalam menatap musim 2023-2024. Jadi, dia yakini kualitas pemain itu akan menambah ketajaman lini serangan Juventus.

BACA JUGA: Wojciech Szczesny Puas Juventus Kalahkan Real Madrid di Laga Pramusim

"Weah sedikit lebih lelah, tetapi dia adalah orang yang memiliki kualitas bagus," kata Allegri, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (4/8/2023).

"Dia akan sangat berguna buat tim," ucapnya.