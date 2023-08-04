Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Lionel Messi yang Tolak Hattrick karena Kasih Penalti ke Pemain Inter Miami, Cristiano Ronaldo Jadi Terlihat Egois

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:23 WIB
Gara-Gara Lionel Messi yang Tolak Hattrick karena Kasih Penalti ke Pemain Inter Miami, Cristiano Ronaldo Jadi Terlihat Egois
Lionel Messi (Foto: Inter Miami)
A
A
A

FLORIDA - Lionel Messi kembali menunjukkan penampilan luar biasa bersama Inter Miami. Megabintang asal Argentina itu mempersembahkan kemenangan untuk kubu The Herons di ajang Piala Liga 2023.

La Pulga -julukan Lionel Messi- membawa Inter Miami menang meyakinkan 3-1 atas Orlando City. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Drive Pink pada Kamis 3 Agustus 2023 kemarin.

Menariknya, Messi menolak untuk mencetak hattrick di laga tersebut. La Pulga yang punya kesempatan mencetak tiga gol justru memberikan tugas eksekusi penalti untuk rekan satu timnya, Josef Martinez.

"Saya menghargai sikap Messi itu," ujar Martinez dilansir dari laman ESPN, Jumat (4/8/2023).

"Saya bertanya apakah dia tidak mau dan saya justru dipersilakan untuk mengambilnya. Saya sedang dalam performa kurang baik dan dia melakukan itu demi membuat kepercayaan diri saya kembali," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/51/3037557/respons-lionel-messi-usai-dapat-penghargaan-dari-inter-miami-aoLo765bvX.jpg
Respons Lionel Messi Usai Dapat Penghargaan dari Inter Miami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/51/3035087/3-jenis-trofi-yang-diraih-lionel-messi-bareng-timnas-argentina-nomor-1-piala-dunia-2022-FKaqVinZSi.jpg
3 Jenis Trofi yang Diraih Lionel Messi Bareng Timnas Argentina, Nomor 1 Piala Dunia 2022!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/51/3028315/segini-nilai-kontrak-fantastis-seumur-hidup-lionel-messi-dengan-brand-terkenal-adidas-Vo1gjkzngS.jpg
Segini Nilai Kontrak Fantastis Seumur Hidup Lionel Messi dengan Brand Terkenal Adidas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/51/3027267/kisah-kekecewaan-terbesar-brand-nike-yang-putuskan-kontrak-dengan-lionel-messi-karena-ditikung-adidas-4cxUtQkNP9.jpg
Kisah Kekecewaan Terbesar Brand Nike yang Putuskan Kontrak dengan Lionel Messi karena Ditikung Adidas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645405/5-calon-pelatih-timnas-indonesia-3-nama-terkuak-ada-shin-taeyong-jjw.webp
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia: 3 Nama Terkuak, Ada Shin Tae-yong?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/bek_sayap_persib_bandung_eliano_reijnders.jpg
Belanda Lolos Piala Dunia 2026, Komentar Eliano Reijnders Jadi Sorotan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement