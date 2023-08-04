Gara-Gara Lionel Messi yang Tolak Hattrick karena Kasih Penalti ke Pemain Inter Miami, Cristiano Ronaldo Jadi Terlihat Egois

FLORIDA - Lionel Messi kembali menunjukkan penampilan luar biasa bersama Inter Miami. Megabintang asal Argentina itu mempersembahkan kemenangan untuk kubu The Herons di ajang Piala Liga 2023.

La Pulga -julukan Lionel Messi- membawa Inter Miami menang meyakinkan 3-1 atas Orlando City. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Drive Pink pada Kamis 3 Agustus 2023 kemarin.

Menariknya, Messi menolak untuk mencetak hattrick di laga tersebut. La Pulga yang punya kesempatan mencetak tiga gol justru memberikan tugas eksekusi penalti untuk rekan satu timnya, Josef Martinez.

"Saya menghargai sikap Messi itu," ujar Martinez dilansir dari laman ESPN, Jumat (4/8/2023).

"Saya bertanya apakah dia tidak mau dan saya justru dipersilakan untuk mengambilnya. Saya sedang dalam performa kurang baik dan dia melakukan itu demi membuat kepercayaan diri saya kembali," lanjutnya.