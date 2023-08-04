Kesal dengan Kinerja Wasit, Pelatih Orlando City Bawa-Bawa Lionel Messi!

MIAMI - Pelatih Orlando City, Oscar Pareja, kesal dengan kinerja wasit yang memimpin pertandingan melawan Inter Miami CF pada babak 32 besar Piala Liga 2023. Dia lantas mengungkit sikap sang pengadil yang dituding mengistimewakan Lionel Messi.

Inter Miami berhasil mengalahkan Orlando City 3-1 di babak 32 besar Piala Liga 2023. Pertandingan itu digelar di DRV PNK Stadium, Miami, Amerika Serikat (AS), Kamis 3 Agustus 2023 pagi WIB.

Tiga gol untuk Inter Miami dicatatkan oleh Lionel Messi (7’, 72’), dan Josef Martinez (51' penalti). Sedangkan, gol semata wayang Orlando City dicanangkan oleh Cesar Araujo (17’). Kekalahan ini membuat tim tamu tersingkir.

Dalam pertandingan itu, Messi menjadi sorotan di samping dari sepasang gol yang diciptakannya. Pemain berusia 36 tahun itu sempat berdebat dengan penyerang Orlando City, hingga mendapatkan kartu kuning perdananya.

Pareja mengatakan, Messi seharusnya mendapatkan dua kartu kuning dalam pertandingan tersebut. Pelatih berusia 54 tahun itu geram dengan kinerja wasit yang mengisyaratkan keputusan ‘berat sebelah’ dalam laga itu.

"Ada kartu kuning ganda untuk Messi. Saya tidak peduli dia adalah Lionel Messi. Itu memengaruhi permainan. Pertandingan harus adil dan itu tidak terjadi di lapangan,” kata Pareja, dikutip dari Fox News, Jumat (4/8/2023).