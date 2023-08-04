Wojciech Szczesny Puas Juventus Kalahkan Real Madrid di Laga Pramusim

FLORIDA - Juventus menang meyakinkan 3-1 atas Real Madrid di laga uji coba pramusim. Kedua tim saling berhadapan di Camping World Stadium, Kamis (3/8/2023).

Kiper Juventus, Wojciech Szczesny mengaku puas dengan kemenangan timnya kali ini. Menurutnya, meski hanya pertandingan pramusim, kemenangan atas Madrid memberikan motivasi lebih bagi kubu Bianconeri untuk menyambut musim baru.

Wojciech Szczesny mengatakan awalnya tidak menyangka Si Nyonya Tua -julukan Juventus- cukup mudah mengalahkan Real Madrid. Jadi, kemenangan Itu berkat kerja keras rekan-rekannya di lapangan.

"Memenangkan pertandingan-pertandingan ini masih menyenangkan. Bahkan jika itu adalah pertandingan persahabatan. Kepuasan mengalahkan Real, yang merupakan salah satu tim terkuat di dunia,"kata Wojciech Szczesny dilansir dari Tuttomercato, Jumat (4/8/2023).

Pemain berposisi kiper itu mengatakan mengalahkan Real Madrid tidak sesulit yang dibayangkan meskipun berlabel laga pramusim. Pasalnya, tim itu tidak banyak merepotkan pertahanan Juventus.

"Ketika bermain melawan Real Madrid, saya menganggap harus melakukan penyelamatan, tetapi saya rasa saya tidak terlalu menyulitkan," ucapnya.