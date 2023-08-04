Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Akhir Pekan Ini, PSG Bakal Umumkan Kedatangan Goncalo Ramos

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |09:42 WIB
Akhir Pekan Ini, PSG Bakal Umumkan Kedatangan Goncalo Ramos
Goncalo Ramos selangkah lagi gabung PSG. (Foto: Instagram/goncaloramos88)
A
A
A

PARIS – Paris Saint-Germain (PSG) dikabarkan akan segera mengumumkan kedatangan pemain Benfica, Goncalo Ramos di bursa transfer musim panas 2023. Rumor tersebut pun sudah dikonfirmasi langsung oleh pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano.

Menurut pemaparan Romano, PSG dan Benfica sudah sepakat terkait negosiasi mengenai Ramos. Jadi, kedua tim secara verbal sudah sepakat, namun pengumuman resminya kemungkinan baru akan keluar akhir pekan ini.

“Paris Saint-Germain dan Benfica ingin menyegel kesepakatan Gonçalo Ramos pada hari Jumat dan menandatanganinya pada akhir minggu ini,” tulis Romano dalam akun twitter pribadinya (@FabrizioRomano), Jumat (4/8/2023).

Seperti yang diketahui, Les Parisiens -julukan PSG- terus bermanuver pada bursa transfer musim panas ini. Setelah dikonfirmasi akan merekrut Ousmane Dembele, PSG kini sedang menyiapkan tawaran untuk mendatangkan Goncalo Ramos.

Goncalo Ramos

Walaupun demikian, Ramos tampaknya tidak akan langsung berstatus kontrak permanen. Romano mengatakan Ramos akan ‘disegel’ dengan kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian. Sebab, PSG ingin terhindar dari FFP.

Halaman:
1 2
      
