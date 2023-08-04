Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia di Piala AFF U-23 2023: Kemenangan Besar Dicetak Skuad Shin Tae-yong?

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Akankah kemenangan besar bisa dicetak skuad Shin Tae-yong?

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan segera memulai perjalanannya di ajang Piala AFF U-23 2023 yang akan berlangsung di Thailand. Ajang itu akan bergulir pada 17-26 Agustus 2023.

Di Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 sendiri akan berada di bawah asuhan Shin Tae-yong. Lawan-lawan berat pun menanti skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sejak fase grup.

Tergabung di Grup B, Timnas Indonesia U-23 akan memulai perjalanannya dengan melawan Timnas Malaysia U-23. Laga itu akan digelar di Rayong Province Stadium, Rayong, pada 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Kemudian, Timnas Indonesia U-23 akan melakoni laga kedua di Grup B dengan melawan Timnas Timor Leste U-23. Pertandingan itu digelar hanya berselang dua hari dari duel kontra Malaysia atau tepatnya pada 20 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 perlu berjuang keras untuk bisa lolos ke babak semifinal. Pasalnya, hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang bisa lolos ke babak semifinal.

Timnas Indonesia U-23 pun diyakini bisa berbicara banyak dalam ajang itu. Sebab, skuad itu diketahui sudah sukses besar di SEA Games 2023. Skuad Timnas Indonesia U-22 yang kala itu dipimpin Indra Sjafri sukses merebut medali emas usai secara dramatis mengalahkan Thailand.