Gara-Gara Shin Tae-yong, Timnas Indonesia U-23 Bantai Malaysia di HUT Ke-78 RI?

GARA-gara Shin Tae-yong, Timnas Indonesia U-23 bakal membantai Timnas Malaysia U-23 di HUT Ke-78 Republik Indonesia (RI)? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan bertemu Malaysia di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023 di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Jumat, 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Laga ini digelar hanya satu hari dari HUT Ke-78 RI yang jatuh pada Kamis, 17 Agustus 2023. Melihat pengalaman Shin Tae-yong saat menghadapi Malaysia, peluang Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– memberikan kado HUT RI kepada publik Tanah Air sangat terbuka.

Semenjak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, Shin Tae-yong sudah dua kali bersua Malaysia, baik di level senior maupun kelompok umur. Dari dua pertemuan itu, Shin Tae-yong selalu mengantarkan skuad Garuda meraih kemenangan.

Momen pertama tersaji di laga pamungkas fase grup Piala AFF 2020. Laga ini sangat krusial, mengingat tim pemenang bakal lolos ke semifinal Piala AFF 2020.

Sempat unggul 1-0 lebih dulu, Malaysia pada akhirnya tumbang 1-4 dari Timnas Indonesia. Alhasil, Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2020 sebagai juara Grup B, sedangkan Malaysia tersingkir setelah finis di posisi tiga fase grup.

Pertemuan kedua tersaji di perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Setelah bermain 1-1 di waktu normal, Timnas Indonesia U-23 menang adu penalti atas Malaysia.