Cristiano Ronaldo Cetak Sejarah Usai Cetak Gol dan Bawa Al Nassr Lolos ke Perempatfinal Liga Champions Arab 2023

CRISTIANO Ronaldo cetak sejarah usai cetak gol dan bawa Al Nassr lolos ke perempatfinal Liga Champions Arab 2023. Kepastian itu didapat usai Al Nassr berduel dengan Zamalek semalam.

Laga seru baru saja tersaji dalam pertemuan Zamalek vs Al Nassr berlangsung King Fahd Stadium, Kamis 3 Agustus 2023 malam WIB. Duel itu tersaji dalam matchday ketiga Grup C Liga Champions Arab 2023.

Al Nassr pun harus tertinggal lebih dahulu dalam laga itu. Gawang mereka dibobol Ahmed Sayed lewat tendangan penalti di menit ke-53.

Tetapi kemudian, Cristiano Ronaldo jadi penyelemat Al Nassr. Dia mencetak gol di menit ke-87 yang membuat Al Nassr menyamakan kedudukan dengan Zamalek 1-1.

Gol Ronaldo tercipta usai memanfaatkan umpan ciamik dari Ghislain Konan. Ronaldo pun menyambut bola yang datang dengan sundulan hingga membuat penjaga gawang Zamalek tak bisa menghalaunya.

Skor 1-1 pun terus terjaga hingga akhir laga. Hasil itu pun memastikan Al Nassr lolos ke babak perempatfinal. Pasalnya, Al Nassr menempati peringkat kedua di Grup C.

Al Nassr mengumpulkan lima angka sejauh ini di Grup C. Mereka mengekor Al Shabab yang menduduki puncak klasemen Grup C usai meraih tujuh poin. Sementara Zamalek, mereka dipastikan tersingkir dengan perolehan empat angka.

Usai cetak gol dan bawa Al Nassr lolos ke perempatfinal Liga Champions Arab 2023, Ronaldo pun cetak sejarah. Dilansir dari Sportbible, Jumat (4/8/2023), itu merupakan gol ke-840 yang dicetak Ronaldo sepanjang kariernya.