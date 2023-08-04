3 Negara Afrika yang Digeser Timnas Indonesia jika Menang atas Turkmenistan dan Brunei, Nomor 1 Peringkat 146 Dunia

3 Negara Afrika yang Digeser Timnas Indonesia jika menang atas Turkmenistan dan Brunei. (Foto: PSSI)

TERDAPAT 3 negara Afrika yang digeser Tim Nasional (Timnas) Indonesia jika menang atas Turkmenistan dan Brunei Darussalam. Ya, Timnas Indonesia berpotensi naik peringkat FIFA secara drastis jika dapat meraih kemenangan atas Turkmenistan dan Brunei.

Laga melawan Turkmenistan sendiri merupakan pertandingan FIFA Matchday September 2023 yang akan digelar pada awal September 2023 dan kemungkinan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo. Pasukan Shin Tae-yong pun hanya melawan tim peringkat 138 dunia tersebut di FIFA Matchday September 2023.

Lalu pada 12 dan 17 Oktober 2023, Timnas Indonesia akan melawan Brunei secara kandang dan tandang di turnamen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Andai dapat memenangkan kedua laga tersebut, perolehan poin yang didapatkan skuad Garuda pun cukup signifikan.

Berdasarkan perhitungan Okezone, andai Timnas Indonesia memenangkan tiga laga di atas, maka total poin yang bisa dimiliki Elkan Baggott dan kawan-kawan adalah 23,13 poin di ranking FIFA. Menang atas Turkmenistan akan dihargai 5,41 poin, lalu dari dua kemenangan saat melawan Brunei akan mempersembahkan 17,72 poin untuk Timnas Indonesia.

Jadi, nantinya total perolehan poin Timnas Indonesia akan meningkat, yang awalnya 1,047.46 poin menjadi 1,070.59 poin. Jika itu terjadi, maka otomatis skuad Garuda akan melewati tiga negara Afrika karena naik enam peringkat, dari peringkat 150 FIFA ke 144 dunia. Lantas negara Afrika mana saja yang bakal dilewati Timnas Indonesia?

Berikut 3 Negara Afrika yang Digeser Timnas Indonesia jika Menang atas Turkmenistan dan Brunei:

3. Liberia





Liberia saat ini mengoleksi 1,049.94, yang mama membuat negara tersebut menempati posisi 148 FIFA. Liberia pun juga akan memainkan laga di Kualifikasi Piala Afrika 2023 dengan melawan Maroko di September nanti.

Saat ini Maroko tengah berada di performa terbaik mereka usai finis di peringkat keempat pada Piala Dunia 2022. Jadi, kans Liberia untuk kalah cukup besar dan hal tersebut akan membuat mereka kehilangan dua poin.