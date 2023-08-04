Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nasihat Legenda Manchester United Peter Schmeichel kepada Para Penjaga Gawang Muda Indonesia

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |22:03 WIB
Nasihat Legenda Manchester United Peter Schmeichel kepada Para Penjaga Gawang Muda Indonesia
Peter Schmeichel dalam konferensi persnya di Jakarta (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

NASIHAT legenda Manchester United Peter Schmeichel kepada para penjaga gawang muda Indonesia akan dibahas di sini. Selain bakat, eks kiper Timnas Denmark itu berpendapat bahwa para penjaga gawang muda harus berlatih keras dan juga menjaga kepercayaan diri demi meraih kesuksesan.

Peter Schmeichel berkunjung ke Jakarta, Indonesia, pada akhir pekan ini. Kehadiran mantan penjaga gawang top dunia itu begitu dinantikan suporter Man United di Tanah Air. Dia hadir untuk memenuhi undangan dari Vidio.

Peter Schmeichel

Peter Schmeichel bukanlah sosok yang asing bagi para penggemar Manchester United. Dia adalah salah satu kiper terbaik dalam sejarah klub raksasa Inggris itu berkat keberhasilan mempersembahkan lima gelar Liga Inggris.

Dalam konferensi pers terbaru di Jakarta, Peter Schmeichel memberikan masukan untuk penjaga gawang muda Indonesia yang ingin meraih sukses seperti dirinya. Pria berusia 59 tahun itu menekankan pentingnya berlatih dan sifat percaya diri bagi seorang kiper.

“Berlatih keras, tetap berlatih keras, dan luangkan waktumu untuk berlatih,” ujar Schmeichel dalam konferensi pers bersama Vidio yang dihadiri oleh MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (4/8/2023).

